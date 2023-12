A BUILD IT Zrt. nyert a közbeszerzési pályázaton, így ez a cég végezheti a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szegedi oktatási központjának felújítását. A belvárosban található műemléképületre – amelyben korábban a Bartók Béla Művelődési Ház volt – csaknem másfél milliárd forintot költhetnek.

Az értesítő részletesen leírta, hogy milyen munkákat vár el a kivitelezőtől. Az épület egészen biztosan teljesen megújul. A szuterén szint oldalsó épületszárnyában lévő fitness terem helyett az épület üzemeltetését kiszolgáló helyiségek lesznek. Vagyis oda kerül a konyha és a személyzeti öltözők, zuhanyzók. De lesz teakonyha, és egy „reprezentatív” tanterem is. Az előcsarnokot pedig összenyitják a Deák Ferenc utca felé eső térrel. Az első emeleten a négy kollégiumi szoba helyett iroda, a galériaszinten pedig tárgyaló lesz. A tetőtérben kollégiumi szobák helyett tantermek lesznek, a belső udvar felé pedig egy üvegfalon keresztül lehet majd kinézni.

A beruházás szinte mindent érint az épületben. Szükség lesz építészeti munkákra, de gépészetre is költenek, illetve például a konyhatechnológia is teljesen új lesz.

Az MCC új, szegedi központja 1896-ban épült Víg Albert tervei alapján. Sok minden volt benne, a Kereskedelmi és Iparkamarán át az Iparmúzeumon keresztül a Bartók Béla Művelődési Központig.

A korábbi tulajdonos 2017-ben elkezdte a műemlék rekonstrukcióját, de elfogyott a pénze, és eladta az ingatlant. Az MCC ezek után döntött a teljes felújításról. A Magyar Építők azt írta, hogy az MCC felkérésére Hajós Tibor Pro Architectura-díjas építész – aki a 2017-ben megkezdődött munkálatokban is közreműködött – vállalta a folytatást is: ő készítette el az épület rekonstrukciójára vonatkozó vázlatterveket. Az új koncepció szerint az ingatlan egyszerre szolgál majd oktatási célokat, ad otthont rendezvényeknek, lesz szálláshely, illetve nyitott rendezvényekkel is hozzájárul majd a helyi közösség építéséhez.