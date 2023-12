Ilyenkor, télidőben csöndes a Maros-part, nyaranta viszont sokan töltik itt az idejüket. AZ 1960-as, 70-es években kialakult üdülőövezetben becslések szerint nagyjából 250 üdülőtelek található. Épület nincs mindegyiken; jó részük a várostól bérelt, de vannak magántulajdonú ingatlanok is, nagyjából a harmaduk. A terület évről évre népszerűbb, hiszen az önkormányzat az utóbbi jó néhány évben több százmilliót fordított a strandra és környékére. Többek között kalandparkot és lombkoronasétányt épített, de magára az üdülőterületre is költött: egyirányúvá tették a forgalmi káosz megelőzése érdekében a strandhoz vezető utat, utcákat és központi teret alakítottak ki, illetve a rendszeres szemétszállítást is megoldották. Az új fejlesztési tervek között például kerékpárút kialakítása szerepel.

Az, hogy a nyaralók bérlői megvásárolhassák az üdülőiket, először 2017-ben merült fel. Azóta a város időről időre felméri az ezzel kapcsolatos igényeket, majd – mivel önkormányzati tulajdonról van szó – a képviselő-testület dönt az adásvételről. Most a legutóbbi testületi ülésen például 4 üdülőt adtak el. A legolcsóbb 740 ezer forintba került, a legdrágább másfél millióba.

Ugyancsak a legutóbbi ülésen döntött a testület arról, hogy újabb üdülőtelkeket értékesít. Mint az előterjesztésben olvasható, összesen 18-ról van szó – ennyinek a bérlője jelezte vételi szándékát a városnak még a nyáron. Időközben elkészültek az értékbecslések, ez alapján írták ki a mostani pályázatot. A 18 telek közül a legkisebb 242, a legnagyobb 1914 négyzetméteres; a legtöbb, 5 darab 351 négyzetméteres. A meghirdetett vételárak – ennek mértéke leginkább a terület nagyságától és elhelyezkedésétől függ – 732 ezer, illetve 1,9 millió között mozognak. A telkekre a bérlőknek természetesen elővásárlási joguk van, és a vételárat egy év alatt részletekben is kifizethetik.