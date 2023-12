Lépni kellett, mert másképpen belefulladnánk a hulladékba. Magyarországon évente 3,2 milliárd (!) palack kerül kereskedelmi forgalomba, ezek nagy része újrahasznosítható lenne, de gyakran a szemétben végzi. A már-már közellenségnek kikiáltott műanyag palackok akár 100 százaléka is visszakerülhetne a kereskedelmi körforgásba ahelyett, hogy például a Tiszába kerülve az élővilágot mérgezné.

Hogyan működik?

A visszaváltási rendszer kiterjed minden olyan 2024. január elseje után forgalomba kerülő 0,1-3 liter közötti italos csomagolásra, amelyek műanyagból, üvegből vagy fémből készültek. Persze lesznek kivételek. Azok a csomagolóanyagokat, amelyekben tejet vagy tejterméket tároltak, nem lehet majd visszaváltani, illetve azokat se, amelyek csekély mennyiségben kerülnek forgalomba, és a palack különleges alakja miatt az REpont-automata nem tudja felismerni.

A január elseje után forgalomba kerülő palackokon lesz egy logó, ami jelzi a vásárlónak, hogy a csomagolóanyag visszaváltható. A betétdíj 50 forint/palack lesz, amit akkor kap vissza a vásárló, ha a PET-palackot, sörös dobozt vagy a borosüveget visszaváltja egy gépi, automata, vagy egy kézi ponton. Minden 400 négyzetméternél nagyobb üzletben lesz automata, de a rendszerhez bármelyik kiskereskedő csatlakozhat.

Össze ne tapossa!

Nagyon fontos, hogy ezentúl például a PET-palackokat vagy sörös dobozokat nem szabad összenyomni, összetaposni! Az automaták ugyanis a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat. Így kizárólag az ép, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket képes visszaváltani a rendszer.

A REpont a csomagolásért cserébe egy utalványt ad, amit az üzletben lehet levásárolni, de arra is lesz lehetőség, hogy az automata kezelőfelületén jótékonysági célra ajánlja fel a vásárló a visszajáró összeget.

Az automatába dobott palackokat, üvegeket a gép összeroncsolja, hogy ne lehessen többször visszaváltani. Az összegyűjtött csomagolóanyagot a REpontokról a válogatókba szállítják, ahol anyagfajtára, színre, stb. válogatva bálázzák a hulladékot, amit utána újrahasznosítanak.

Keresse a logót

A bevezetés időszakában ugyanabból a termékből kétféle csomagolással találkozhat majd a vásárló az üzletek polcain. Forgalomba hozatal idejétől függően olyan termékekkel, amik még nem tartoznak a visszaváltás hatálya alá, valamint olyanokkal, amik már igen, csak a csomagoláson logóval jelölt termékek lesznek visszaválthatóak. Azokat a palackokat, amiket nem lehet visszaváltani, a szelektív hulladékgyűjtőkbe kell dobni. Azok a palackokat, amelyek eddig is visszaválthatók voltak – például a borosüvegek – továbbra is visszaválthatók lesznek, de az egyszer használatos termékkel ellentétben nem mindenhol, hanem csak azokban az üzletekben, ahol árusítják is azokat.

Csongrád-Csanád vármegyében regisztrált visszaváltási pontokat ezen a térképen találhatják meg:

https://mohu.hu/terkepes-kereso