A dohányüzletben utazó vásárhelyi família a 41. helyre került az üzleti magazin rangsorában - szúrta ki a promenád24.

A Forbes üzleti magazin újra megbecsülte az ötven leggazdagabb magyar vagyonát. A januári lapszámukban 27 oldalon keresztül mutatják be hazánk 50 legmódosabb emberét.

Egy év kihagyás után ismét a Mészáros Csoport, illetve az Opus Global Nyrt. feje, Mészáros Lőrinc a legnagyobb vagyonnal rendelkező magyar, ötödik alkalommal került a Forbes milliárdoslistájának élére. Mészáros és családjának becsült vagyona 591,3 milliárd forint. A második helyre az OTP- és Bonafarm-vezér Csányi Sándor került 573,7 milliárd forinttal. A dobogó harmadik fokán Felcsuti Zsolt, az MPF Holding tulajdonosa áll 442,9 milliárd forinttal.

Az ötvenes listára felkerült a hódmezővásárhelyi Sánta János és családja is. Sántáék a 41. helyet foglalják el a Forbes szerint 51,8 milliárd forintra becsült vagyonnal. A lap megjegyzi, a család dohánytermék-kiskereskedelemben utazik, emellett Sánta a BAT multinacionális dohánykonszernnel együtt elnyerte a dohányboltok ellátását biztosító állami koncessziót is, amit azóta az Országos Dohányboltellátó Kft.-n keresztül működtetnek. A família tulajdonába tartozik a szépen jövedelmező Continental dohánygyár is, a cég 64 milliárd forintos forgalommal zárta 2022-t.