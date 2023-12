Még üresen áll, de már takarítják a Kelemen László Művelődési Ház épületét. Teljes körű felújításával a napokban, azaz az eredetileg tervezett határidőn belül készült el a kivitelező, a szegedi Generál Pont Kft. Már a műszaki átadás-átvétel is megtörtént.

Mint megírtuk, az 1973-ban átadott kultúrotthonra igencsak ráfért a felújítás; az önkormányzat az ehhez szükséges támogatást még 2019-ben megnyerte, különböző okok, egyebek mellett helyi politikai csatározások miatt azonban egészen mostanáig várni kellett a beruházás indulására. Közben az építési költségek is megemelkedtek, ezért plusz támogatásra és az eredeti tervek átdolgozására is szükség volt – ez utóbbi azt jelentette, hogy szerényebbet kellett készíteni. A munka júliusban indult el, és mint többször beszámoltunk róla, végig jó ütemben haladt. Többek között energetikai felújítást végeztek, de a belső terek is szebbek lettek, a homlokzat pedig új, hófehér színt kapott.

Fotó: Szabó Imre

Perneki László polgármester azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a munkálatok során semmilyen probléma nem merült fel. Az ünnepélyes átadást valamikor jövő januárjában, a hónap első felében tervezik, a pontos dátumot azonban még nem tudják. Az biztos, hogy a megújult művelődési ház első rendezvényét január 19-én tartják majd.