A Szallas.hu szerint már dübörögnek a szilveszteri foglalások, és a karácsonyi napokra is megindult a kereslet. „A trend ugyanaz, mint a korábbi években, vagyis elsőként a szilveszter telítődik, majd a karácsony, utána pedig a két ünnep közötti napok” – mondta Gonda Orsolya, a Szallas.hu sales csapatának vezetője. Azt is hozzátette, hogy már jó pár wellness hotel teltházas az ünnepekre, és a városi szállodákban az adventi hétvégék is keresettek.

A Szallas.hu foglalási adatai szerint ilyenkor többen foglalják a wellness-ajánlatokat, és keresik a kimondottan ünnepi csomagokat és programokat, illetve a magasabb színvonalú szolgáltatásokat – ezek mindegyike hozzájárul a hotelek népszerűségéhez. Decemberben a foglalások közel fele hotelekbe szól a szállásfoglaló oldalon. Utánuk az apartmanokat választották eddig a legnagyobb arányban az utazók, minden ötödik foglalás hozzájuk érkezett be. Az előfoglalási adatok alapján a vendégházak 15 százalékban, a panziók 12 százalékban részesültek a foglalások számából. Az előfoglalási időszakot az utolsó pillanatos foglalások váltják majd, aminek hatására tovább nőhet a teltházas szálláshelyek száma.

A Szallas.hu hotel partnereitől származó információk szerint a többség tudott árat emelni tavalyhoz képest az ünnepi időszakra, viszont a december többi napján csak a tavalyi árak alatt tudják értékesíteni szobáikat. Az összesített előfoglalások alapján az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 16 ezer forint decemberben, ami 17 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A hotelek esetén ez 24 800, az apartmanoknál 9 300, a vendégházaknál 9 900, a panzióknál pedig 12 300 forint.

A pihenésen túl az adventi programok is vonzzák a vendégeket

A főváros, Eger, Szeged, Pécs és Hévíz után Gyula, Debrecen, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Sopron vezetik a legkedveltebb úti célok listáját a decemberben utazók körében. Valamennyi település színes adventi forgataggal, karácsonyi vásárokkal, korcsolyázási lehetőséggel, hütte hangulattal várja a látogatókat. Természetesen a fürdők, wellness hotelek is népszerűek, illetve a gasztronómiai események is mágnesként vonzzák az érdeklődőket. A szállásadók is igyekeznek a vendégek kedvében járni. Sok helyen forralt bor, puncs, élőzenés est, karácsonyfa dísz- és mézeskalács készítéssel várják az utazókat az adventi időszakban.

Top belföldi úti célok 2023 decemberében:

1. Budapest

2. Eger

3. Szeged

4. Pécs

5. Hévíz

6. Gyula

7. Debrecen

8. Hajdúszoboszló

9. Zalakaros

10. Sopron

Olvasható a ProfitLine oldalán.