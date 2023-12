Van a belvárosban egy épülete a Szegedi Közlekedési Kft-nek, amit most úgy tűnik, hogy el szeretnének adni. Legalábbis ez derül ki abból az előterjesztésből, amit Kovács Tamás gazdasági alpolgármester visz be a pénteki városi közgyűlés elé.

Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Dózsa utcai épületegyüttes panzió épületrésze már egyáltalán nem termel jövedelmet. A házban jelenleg kisebb átalakításokkal ügyfélszolgálati és háttériroda működik, és ott van a parkolóőrök bázisa is. Az alpolgármester az is írja az előterjesztésben, hogy a parkolóház jelentős részét nem használják. Abban a néhány földszinti helyiségben pedig amit használnak, azokban az elektromos rollerek és elektromos kerékpárok akkumulátorait tartják és töltik. A parkoláshoz szükséges technikai eszközök elavultak, a fűtési rendszert is fel kellene újítani, ami sok pénzbe kerülne. Ezért döntöttek az eladás mellett. Az épületből 2024. év elején a parkolási ügyfélszolgálat átköltözik a társaság Zrínyi u. 4-8. szám alatti épületébe. Az ügyfélszolgálat átköltözésével az épületet teljesen lezárják, ettől pedig további energiamegtakarítást is várnak.

Azonban egy kis gond még van, ugyanis az épületen van egy 800 millió forintos jelzálogjog egy bank felé. Ez az előterjesztés szerint egyébként megszűnik, amikor az év végén lejár a társaság folyószámlahitele. Az ingatlan forgalmi értékének megállapításához az értékbecslést a társaság elkészíttette. Ez alapján a forgalmi értéke 273 millió forint. Az ingatlant nyilvános pályázaton licitálással akarják meghirdetni. Addig azonban értelemszerűen nem írhatják ki a pályázatot, amíg nem törlik róla a jelzálogjogot.