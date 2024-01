Néhány praktika azonban segíthet abban, hogy egyszerűbb legyen az álláskeresés időszaka – most ezeket mutatjuk be.

Az álláskeresés nem feltétlenül kell, hogy stresszel járjon.

Honnan tudhatjuk, hogy eljött a váltás ideje?

Több oka is lehet annak, hogy úgy érezzük, indokolt új állás után nézni. Az egyik, ha szakmai oldalról nem találjuk már a fejlődés lehetőségét: amennyiben nem tudunk kihívásokkal találkozni, előrelépni, hiába szeretjük a szakmánkat, nehéz lelkesedéssel kezdeni a munkanapokat. A hosszú távú motiválatlanság akár teljes kiégéshez is vezethet: ezért is fontos időben lépni. Utóbbi ugyanis mind pszichés, mind fizikai értelemben nagy teherré tud nőni.

Harmadik okként az emberi vonatkozás is sokat nyomhat a latba, hiszen ha nem tudunk együttműködni a munkatársakkal, ha saját értékrendünkkel nem egyezik a vezetői hozzáállás, az olyan erős stresszforrást jelent mindennap, amely szintén az egészségünket veszélyezteti.

Három tipp a sikeres álláskereséshez

Amennyiben megszületett bennünk a váltás döntése, érdemes először pontról-pontra végiggondolni, miből is áll maga az álláskeresés folyamata. Emellett fogalmazzuk meg saját magunk számára a legfőbb igényeket a jövőbeli munkával kapcsolatban. Ha ezt megtettük, kezdődhet a tényleges keresés. Nézzük, milyen praktikákkal könnyíthetjük meg a saját dolgunkat!

Készítsünk professzionális önéletrajzot!

Az első benyomás, amelyet a választott cégek megszereznek majd rólunk, az önéletrajzunk kapcsán születik meg. Ebből a szempontból nem csupán az lényeges, hogy karrierünk és tanulmányaink minden állomását feltüntessük, hanem az is, hogy alkalmazkodjunk adott pozícióhoz, valamint a piac elvárásaihoz és trendjeihez.

Amennyiben bizonytalanok vagyunk a megfelelő szerkezetet vagy megjelenést illetően, remek önéletrajz sablonokat találhatunk online kiindulópontként. Utóbbiak nemcsak arra mutatnak rá, hogyan érdemes tördelni, vagy formázni a dokumentumot: akár területenként ötletet adnak a külső megjelenésre. Egyes kreatív pozíciók kapcsán ugyanis kifejezetten előnyt jelenthet egy igazán egyedi verzió, míg a klasszikusabb szakmákban hagyományosabb, mégis aktuális önéletrajzsablonokat találhatunk. A sablonok tartalmi kapaszkodót is adnak: segítenek logikusan felépíteni, mit kell közölnünk magunkról, mely pontjait érdemesebb hangsúlyozni a karrierünknek, képességeinknek.

Nézzünk utána alaposan a kiszemelt cégeknek!

Mivel a váltás nagy döntés, igyekezzünk a lehető legbiztosabb helyre továbblépni. Tájékozódjunk adott cégről: kérdezzünk ott dolgozó ismerősöket, részletesen nézzük végig a weboldalakat, mutatókat, ha lehetőségünk van rá, szerezzünk személyes benyomást. Az előzetes ismeretszerzés rendkívül lényeges, nehogy csöbörből vödörbe essünk. Kifejezetten fókuszáljunk azokra a kérdésekre, amelyek a jelenlegi cégnél nem megfelelőek számunkra: így kikerülhetjük azt, hogy néhány hónap elteltével ismét új állás után kelljen néznünk.

A tájékozódás emellett abban is segíthet, hogy a már említett önéletrajz, valamint a motivációs levél még hatékonyabban készülhessen. Az önéletrajzsablonok mentén haladva megfelelő mértékű aktualitást is csempészhetünk a dokumentumokba, ha ismerjük a céggel kapcsolatos adott időszakban jellemző információkat.

Ismerjük meg a kiszemelt pozíció sajátosságait!

A munkahelyváltás során előfordulhat, hogy magasabb pozícióba léphetünk, vagy épp ugyanazon a területen más jellegű munkát kell végeznünk. Kérjük lehetőséget arra, hogy részletesen megismerhessük a pozíciót, amelyre pályázunk még a szerződés aláírása előtt. Amennyiben már túljutunk az első interjúkon, fordulókon, érdeklődjünk bátran a munkáltatótól, éljünk a lehetőséggel, ha betekinthetünk a mindennapokba.