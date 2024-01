Kerékpározás verejték nélkül

Az elektromos kerékpárok fontos szerepet játszanak a modern nagyvárosok életében. Lehetővé teszik a hatékony és környezetbarát városi közlekedést, minimalizálva a környezeti terhelést, és hozzájárulnak a városok életminőségének javításához. Elektromos kerékpárral ugyanis a legnagyobb nyári hőségben sem jelent problémát izzadság nélkül áttekerni a városon. És a legjobb, hogy közben a levegőt se szennyezzük.

Az e-bike-ok használata segíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, ami nagyban hozzájárul a városi környezet javításához és a fenntarthatósági törekvések megvalósításához. Az elektromos hajtásnak köszönhetően a kerékpározás kevésbé fárasztó, így akár nagyobb távolságok megtételére is alkalmasak, különösebb megterhelés nélkül.

Ezért az ebike-ok nem csak a városi közlekedésben nyújtanak alternatívát, hanem a szabadidős kerékpározásban is: aki eddig egy Balaton körüli bringatúrába azért nem mert belevágni, mert félt, hogy nem bírja a napokig tartó 60-80 km-es tekeréseket, annak egy akár 100 km fölötti hatótávú elektromos bringa nyergében ez a kihívás sem jelent majd akadályt.

Az e-kerékpár bárkinek jól jöhet

Mivel az ebike a rásegítésnek köszönhetően minimális erőkifejtés mellett is elvisz minket oda, ahová szeretnénk, akár hegyes-dombos vidékeken is, ez a fenntartható közlekedési mód mindenkié, kortól és fizikai állapottól függetlenül. Az elektromos kerékpárok könnyen kezelhetők és kényelmesek, így nagyszerű alternatívát jelentenek a hagyományos kerékpárokhoz, városban pedig akár a gépjárművekhez képest is.

Nyugat-Európában már tömegesen használják az ebike-okat, így jelentősen csökkentik többek között a forgalmi dugókat, megoldják a parkolási problémákat is, és persze sokak számára elhozták a kerékpározás szabadságát a szabadidős használat során is. Itthon azonban még nem terjedt el ilyen szinten a technológia, és ennek elsősorban a magas ár az oka.

Sipos Péter, a ebike-okat forgalmazó Bixie Bike tulajdonosa szerint az e-kerékpár Magyarországon is magától értetődő közlekedési eszköz lehet mindenki számára, csak ehhez eddig hiányoztak a megfizethető árú bringák, amik a nagyközönség számára is elhozhatják az ebike-ozás élményét.

Magas minőség, elérhető ár

A Bixie csapata lelkes ebike-használókból áll, vagyis pontosan tisztában voltak azzal, hogy mi hiányzott eddig a magyar piacról. “Csak olyan elektromos kerékpárokkal foglalkozunk, amelyek nekünk is a kedvenceink, így bátran tudjuk ajánlani mindenkinek. Ráadásul ezek a megbízhatóságot és a minőséget elérhető áron nyújtják”.

A hazai piac eddig finoman szólva sem dúskált megfizethető ebike-modellekben, különösen nem olyanokban, amikhez hivatalos magyar forgalmazó és garancia is jár. A Bixie viszont pont ezeket a szempontokat szem előtt tartva állította össze a kínálatát.

Az elektromos bringák minden használati módot lefednek, amik a hagyományos kerékpárokat is jellemezhetik: a hétköznapi városi közlekedéstől a biciklis kiránduláson és túrázáson át a trekking kerékpározásig mindenre kínálnak megfelelő típust. A tekerés közbeni rásegítés és a pedál nélküli hajtás egyaránt elérhető ezeken a bringákon, az akkumulátor pedig 4-6 órás töltés után akár 100 kilométeres hatótávot képes biztosítani.

“Az e-kerékpár a jövő közlekedésének szerves része. Mi azon dolgozunk, hogy minél hamarabb elérjük ezt az állapotot” – összegezte Sipos Péter a Bixie ambiciózus céljait.