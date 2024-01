Az idei év különösen fontos a bankoknak, hiszen az alapkamat-változás miatt érkeznek az olcsóbb hitelek: az autóhitelek a tavalyi 10-14 százalékról 6-7 százalékra, a banki hitelek 12-ről 6 százalékra csökkentek le már mostanra is. De sokan igényelnek majd CSOK-ot és babaváró hitelt is, és köztudott, hogy az ügyfelek nagy része kényelmi szempontból abban a bankban veszi fel a hitelt is, ahol számlát vezet. Éppen ezért küzdenek most a pénzintézetek az ügyfelekért, így jó akciókra lehet számítani