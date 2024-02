A következő 10 évben szeretnénk 450-500 ezer hektárra fejleszteni az öntözött területek nagyságát. Nagyon nehéz és rendkívül drága munka lesz, de ez elkerülhetetlen és kiemelt fejlesztési terület kell, hogy legyen. Jelen pillanatban inkább még a tervezés időszakát éljük

– nyilatkozta lapunk kérdésére a február 10-i, hódmezővásárhelyi gazdafórum előtt Farkas Sándor, az agrártárca miniszterhelyettese.

Van, ami öntözés nélkül nem termeszthető

Az öntözésfejlesztés területén lassú növekedés tapasztalható. Az Agrárminisztérium kiemelt célja, hogy a már elismert, fenntartható vízgazdálkodási közösségeket tovább erősítsék.

Jelenleg Magyarországon 114 kiemelt öntözési projektet tartunk nyilván, aminek a következő 3-4 évben tervezzük a megvalósítását. Az öntözésfejlesztés napjainkban kulcskérdés. Olyan klimatikus rendszer alakult ki Magyarországon, itt nálunk az Alföldön, de a teljes Kárpát-medencében is, amit, ha befolyásolni nem is tudunk, de a kialakuló károkat csökkenthetjük az öntözéssel

– mondta Farkas Sándor. Hangsúlyozta, ma már vannak olyan növények, olyan kultúrák, amelyek öntözés nélkül, intenzív körülmények között nem termeszthetők.

Tavaly már 258 ezer hektár volt öntözhető

– Amikor a feldolgozóipar fejlesztéséről, megerősítéséről beszélünk, akkor az alapanyagot sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A feldolgozóiparnak megfelelő minőségű alapanyagra van szüksége, amit öntözéses gazdálkodással állíthatunk elő – fogalmazott az agrárminiszter-helyettes.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt három évben jelentősen nőtt az öntözhető területek nagysága Magyarországon. Az öntözési közösségek száma is nőtt, emellett a beruházási aktivitás is emelkedett, amelynek eredményei már 2023-ban is megmutatkoztak. Ebben az évben a mezőgazdasági terület 5 százaléka, 258 ezer hektár volt öntözhető, míg 2022 júniusa és 2023 júniusa között a terület 3 százalékát, 153 ezer hektárt öntöztek. Mindkét mutató esetében jelentős változások történtek az elmúlt három év alatt: az öntözhető terület nagysága több mint 100 ezer, az öntözött területé 41 ezer hektárral nőtt.

A vízkészlet hatékonyabb felhasználását eredményezi

Év elején a Vidékfejlesztési Programból 10 öntözési közösség csaknem 750 millió forintos öntözésfejlesztési támogatásban részesült Magyarországon. Az öntözésfejlesztés a termelésbiztonság fenntartásában és a magas hozzáadott értékű növényi kultúrák termesztésében meghatározó jelentőségű. Ehhez nyújtott most segítséget az öntözésfejlesztést támogató pályázat, aminek eredményét januárban hirdette ki az Agrárminisztérium. A kiadott közleményük szerint lehetővé teszi a méretgazdaságos öntözési tevékenységet és a vízkészlet hatékonyabb felhasználását is eredményezi, ha a gazdák közösen, együttműködve alakítanak ki öntözési kapacitásokat. Ennek ösztönzését segítette az öntözési közösségek együttműködésének támogatását szolgáló felhívás.