Kilenc kategóriában adták át a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismerését, az Év Befektetője díjakat a 2023-ban legkiemelkedőbb teljesítményt elérő külföldi és magyar vállalatoknak szerdán a Szépművészeti Múzeumban – számolt be az MTI. Az Év Befektetője gálán Joó István, a HIPA vezérigazgatója elmondta, hogy tavaly hazánkban 13 milliárd euró volt a külföldi beruházások értéke, ez a duplája a megelőző évinek, ami akkor is rekordot jelentett. A rendezvényen az év stratégiai befektetése elismerést az elektromos és plug-in hibrid járműveket gyártó BYD Co. Ltd. kapta, amely Szegeden létesít gyárat. Az év új beruházója a Benepack Hungary Kft. lett, amely a makói ipari parkban épít csomagoló-ipari gyárat. Az év állandó újrabefektetője elismerést a LEGO Manufacturing Kft. kapta. Befektetői életműdíjat kapott a Magyar Suzuki Zrt., az év innovatív termék befektetése elismerést az evosoft Hungary Kft. érdemelte ki, az év K+F beruházója a Samsung SDI Magyarország Zrt. lett. Az év legnagyobb volumenű képzési programja díjat a Audi Hungaria Ahead Kft. vette át, az év ipari parkja elismerésben Szolnok város részesült, míg az év beszállítója a Bíró Kft. lett.