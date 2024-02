Komoly aggodalommal töltötte el a Béketelepen élőket a BYD elektromos autógyár érkezése: leginkább amiatt aggódtak, hogy a még csak most kiépülő új lakópark, ahova főleg kisgyermekes családok költöztek hitelből épített ingatlanokba, teljesen elértéktelenedik. Nos, jelenleg úgy tűnik, éppen az ellenkezője zajlik ennek a jelenségnek: a város legdrágább területévé vált néhány hét alatt ez a rész. A szeged.hu szúrta ki a legextrémebb ingatlanhirdetést: egy 100 négyzetméteres, egyébként különösebb extrák nélküli ingatlant 2 millió forintos négyzetméteráron hirdetnek. A megszokott, magyar nyelvű leírás mellett pedig már kínaiul is olvashatók a tavaly épült ház adatai. Nyílvánvalóan nem véletlenül, ez az árszabás ugyanis magyar vevők számára valószínűleg nem lesz túl vonzó. Megkérdeztük az ingatlan értékesítőjét, aki elárulta a tulajdonos csak próbát szeretne tenni, hogy ennyi pénzért is elkelne-e a háza.

Összehasonlításként: jelenleg Szegeden az újépítésű ingatlanok négyzetméterára valamivel 1 millió forint felett van, vagyis dupla áron kínálnak az épülő gyár mellett házat. Szintén Béketelepen van egyébként négyzetméterár alapján számolt második legdrágább eladó otthon, az közel 1,7 millió forintos négyzetméterárhoz azonban ez esetben egy luxusingatlan tartozik medencével, hőszivattyúval. A 360 négyzetméteres villa 599 millió forintba kerül.

Hogy megérte-e tehát Béketelepen építkezni az elmúlt években, és kiváló befektetésnek bizonyulnak-e a korábban csendes környéknek ígérkező területen felhúzott házak, az hamarosan kiderül. Mert ahogy mondani szokták, a piac majd eldönti. Ahogyan azt is, hogy külföldi lakóparkká válik-e a terület, akiknek mesés áron el lehet adni mindent, vagy hamar kiderül, hogy ennyi pénzért még hazánk legnagyobb autógyára közelében sem vesznek majd ingatlant az itt munkát vállalók, vagy a gyár miatt Szegedre költözők.