Július elsejétől drágulnak a Hagymatikum belépőjegyei

– tudtuk meg Farkas Éva Erzsébet polgármestertől, aki azonban azt is hangsúlyozta, az áremelés a makóiakat nem érinti. Ők továbbra is a január elsején megszabott díjakon vehetik igénybe a fürdőt, ráadásul ebből az 50 százalékos Makó kártyás díjkedvezmény is ugyanúgy jár, mint eddig. Hogy mennyivel drágul a belépés a városba látogatóknak, arról egyelőre nem volt szó.

Archív fotó: Makó város hivatalos oldala

Az emelés indoka az, hogy a fürdő által nyújtott szolgáltatás is bővül: mint már megírtuk, március 24-én megnyílik a fürdő új részlege. A komplexumban családi és élményzóna, illetve egy három, 12 méter magas, fedett csúszdával ellátott csúszdatorony, valamint egy 400 fülkés, napozóterasszal ellátott öltöző, és kialakítottak egy 220 négyzetméteres külső medencét is beépített medencebárral. Információink szerint a részleg műszaki átadás-átvétele már befejeződött.

Megtudtuk: a makóiak csak Makó kártyával vásárolhatnak július elseje után fürdőbelépőt a régi áron, ráadásul ebből az ötven százalékos kedvezményt is érvényesítve. Az nem elég, ha a makói lakcímet valamilyen személyes okmánnyal igazolja az illető – akinek még nincs kártyája, annak érdemes tehát kiváltani. A több helyi üzletben, intézményeknél is árengedményt jelentő Makó kártyákat egyébként épp mostanában kell megújítani; az önkormányzat minden érintettnek levelet küldött erről. Aki ezt március 1-ig megteszi, fürdőjegyet kap ajándékba.