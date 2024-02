Felújíttatja az önkormányzat szegedi Milkó-palotát jelentette be a Móra-parkban kedden a várospolitikai alpolgármester. Binszki József elmondta, hogy az épület az utolsó a szegedi palotasoron, amelyet még nem hoztak rendbe. A palota állagfelmérését már tavaly megcsinálták, és most döntöttek úgy, hogy egy nagy volumanű, teljes felújításba kezdenek. A tervezésre 20, a kivitelezésre pedig 250 millió forintot különítettek el – ez azonban az alpolgármester szerint biztosan nem lesz elég.

Ez a pénz a bekerülési összeg felére lesz elég, és az idei évre. A felújítás jövőre is folytatódik, és akkor hozzáteszik a többi forrást is

– fogalmazott Binszki József.

Kicsit bonyolíthatja majd a helyzetet, hogy az épületben vannak magántulajdonú lakások is, ezért egyeztetnie kell majd a városnak a tulajdonosokkal. A felújítást egyébként pont ők kezdeményezték, mert rengeteg gond van az épülettel. Kik kell cserélni egyebek mellett a elektromos hálózatot, vagyis gyakorlatilag a téglákig vissza kell bontani az épületet, ami hatalmas munka lesz.

Sajtótájékoztatót tartott kedden a szegedi zöldtanácsnok is. Mihálik Edvin arról beszélt, hogy az önkormányzat Algyő felé folytatja véderdő-telepítési programját. Elmondta, hogy nem csak a meglévő véderdők megőrzése, de új területek fásítása is fontos az önkormányzat számára, ezért folytatják a programot idén is.

Saját önkormányzati forrásból a Kiss Ferenc erdészeti technikum diákjai 1 hektár szilfa erdőt ültettek el kedden a Jura Ipari Park közelébe. A munkát ősszel folytatják.