Egy meglévő földutat, a Török dűlőt építtettünk át a Vidékfejlesztési Program támogatásával aszfaltos úttá

– mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

A keleti elkerülő úton a mezőgazdasági gépek kikerülhetik a települést.

Ez azért is fontos, mert az előző években nagy hangsúlyt helyeztünk a belterületi úthálózatunk felújítására, amelyek jó állapotát hosszú ideig szeretnénk megőrizni

– fogalmazott. Megoldást kerestek arra, hogy a nagy súlyú mezőgazdasági gépek ne tegyék tönkre a falu útjait, ezért határozták el a mezőgazdasági elkerülő-úthálózat megépítését. Néhány évvel ezelőtt elkészült a 3 kilométeres nyugati elkerülő, amely a derekegyházi utat és a lapistóit köti össze.

A nyugati elkerülőnk beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a nagy gépek átadása óta azt használják. Az épülő keleti elkerülő utunk, az orosházi és az árpádhalmi utat köti össze, körülbelül két hét múlva már teljesen elkészül. A megerősített alapra 13 centiméteres aszfaltréteg került. Az út 5 méter széles, mindkét oldalon 1-1 méter nemespadkával. A beruházás bruttó 300 millió forintba került, amelyhez az önkormányzat 8 millió forint önerőt biztosított.

Szebellédi Endre hangsúlyozta, az új út az árpádhalmiak hasznára is lesz, ezen könnyebben megközelíthetik Orosházát. Fontos a most felújított Orosháza–Szentes közötti, főútvonali paraméterekkel rendelkező szakasz szempontjából is, mivel a mezőgazdasági szezonban kevesebb traktor, kombájn lassítja majd a forgalmat.

Szebellédi Endrétől megtudtuk, reményeik szerint 3 héten belül már használhatják is a gazdálkodók az utat.