Kiszomboron már megoldották Kiszomboron már most gazdaságosabban működik a település közvilágítási rendszere, miután energiatakarékos LED-es fényforrásokkal váltották le az elavult világítótesteket a faluban – tájékoztatta a Délmagyarországot Szirbik Imre polgármester. A cserét 431 lámpatesten kellett elvégezni, a beruházás bruttó 58 millió forintba került. A falu első embere megjegyezte: az új rendszer azért is spórol az energiával, mert pirkadatkor már kevésbé erős fényt ad. A munkával párhuzamosan felmérték azt is, amely utcákban, tereken van szükség további lámpák kihelyezésére, mert ott este sötét van. Ennek eredményeként 31 villanyoszlopra szereltek fel új lámpatesteket. Erre 4 és fél millió forintot kellett költeni.