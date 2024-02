A piac megújulását pályázati és saját források felhasználásával fogja megvalósítani a domaszéki önkormányzat.

A község termelői piacát 2020-ban adták át, amely nagy lépés volt a korábbi állapotokhoz képest, amikor az ABC előtti kicsi és esőtől védtelen helyen árulták portékáikat a kereskedők. Így az önkormányzat saját és pályázati forrásokból új piacteret alakított ki az egykori Teleház épületében és udvarán. A több mint 400 m2-es udvar térburkolattal ellátott közlekedőt és gondozott zöldterületet kapott. A piactér a felújítást követően kisebb rendezvényeknek is kiváló helyszínéül szolgál. 2021-ben a termelői piac önálló közösségi oldalt indított, amely szintén lendületet adott neki.

A kispiac megtelt élettel, szinte teljes kapacitással üzemel. A nyitvatartási napokon használják az eladók és a domaszékiek is, úgyhogy ez egy igen hasznos beruházás volt és visszaigazolta a hozzá fűzött reményeket. Sőt, olyannyira, hogy egy piacfejlesztésre vonatkozó pályázati elképzelést is beadtunk annak érdekében, hogy még inkább tudjuk ezt a létesítményt fejleszteni

– fogalmazott a polgármester 2021-ben.

Ez meg is valósult, így a helyszín újabb jelentős fejlesztéseket kap idén. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kivitelezés februárban kezdődik, és előreláthatólag idén le is zárul. Ezalatt a piac továbbra is üzemel, de kisebb lezárásokra számítani kell.

A piac megújulását pályázati és saját források felhasználásával fogja megvalósítani a domaszéki önkormányzat.

Fotó: Karnok Csaba

A fejlesztés keretében zajvédő elemekkel ellátott kerítést és kamerarendszert telepítenek, a piacon napelemes és hőszivattyús rendszer működik majd, valamint kültéri kézmosókat és beltéri mosdókat építenek. Ezek mellett a legfontosabb újításokat Sziráki Krisztián polgármester foglalta össze.

Termelői piacunk a fejlesztés keretében üzlethelyiségeket is kap, ahol butikok vagy vendéglátó egységek fogadhatják a vevőközönséget, továbbá gépjárműparkoló és kerékpártároló létesül. Fontos vonzata lesz a fejlesztésnek, hogy a jövőben a termelői árukon felül egyéb fogyasztási cikkek is megtalálhatók lesznek a piacon

– olvasható a polgármester közösségi oldalán.