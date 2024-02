– Újabb előrelépés történt a BYD szegedi gigaberuházásával kapcsolatban. Megjelent, és hatályba lépett az építési engedély a gyár két új csarnokára

– jelentette be Mihálffy Béla közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy amíg az építkezés zajlik, azon dolgoznak a kormányzattal, a térség polgármestereivel és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen, hogy ennek a történelmi beruházásnak minden Szegeden és Homokhátságon élő polgár a nyertese legyen.

A gyár első két csarnokát a város határában található, 300 hektáros ipari parkban lévő lézeres kutatóintézettől északra, az 5-ös főút mellett, tehát nem a közeli Liliom Lakópark szomszédságában húzzák fel. Itt már végzik a régészeti feltárásokat.

Megírtuk, hogy az autógyárral kapcsolatban már most megjelentek az első álláshirdetések. A személyzettel kapcsolatosan már most elkezdték a tervezést. HR-igazgatót nyilvánvalóan a további munkaerőszervezés miatt keresnek, de emellett toborzási specialistának, bér- és TB-specialistának, illetve vízumspecialistának is lehet jelentkezni a régió egyik legnagyobb munkáltatójának ígérkező céghez.

Beszámoltunk arról is, hogy a BYD szegedi gyárépítésének első szakasza kezdődött el január 30-án a hivatalos előszerződés aláírásával. A BYD szegedi gyára lesz az első kínai tulajdonú személyautógyár Európában. Az autógyártó számára az üzem különös jelentőségét az adja, hogy az megerősíti a márka elektromos járműveinek európai piaci jelenlétét.

A cég személyautói 2022-ben mutatkoztak be Európában, azóta már 250 telephely nyílt 19 európai országban. A gyártó jelenleg hat modellt – BYD Tang, BYD HAN, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Seal és BYD Seal U – kínál a kontinensen három méretkategóriában, kifejezetten az európai ízlésre szabva. A tervekben két új modell idei bevezetése is szerepel. Ugyanakkor a BYD Magyarországon már 2016 óta jelen van komáromi elektromos buszgyára révén.