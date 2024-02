A legutóbbi, az idei év első bordányi képviselő-testületi ülésén több fontos ügyet is tárgyaltak. Mint azt a bordány.com portál megírta, például döntés született a testületi ülésen a Bordány–Zákányszék kerékpárút kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről is. A legjobb érvényes ajánlatot a bíráló bizottság szerint a Bali-Ép Building Kft. nyújtotta be, így – elfogadva a bizottság szakvéleményét – velük köt az önkormányzat szerződést a munkára. Az ajánlati ár mintegy nettó 284 millió forint.

A Bordányt Zsombóval és Zákányszékkel összekötő kerékpárutak fejlesztését régóta tervezi az önkormányzat. A teljes zsombói szakaszra a bordányi önkormányzat pályázott, a zákányszéki szakaszra a két önkormányzat külön-külön adott be pályázatot, így a bordányi fejlesztés csak a határútig valósul meg, onnantól a zákányszéki önkormányzat beruházásában épülhet meg az útszakasz. A bordányi szakasz hossza 2776 méter. A zsombói átkötő út melletti szakasz tervezése még folyamatban van, a két helyhatóság a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal kötött szerződést a beruházás megvalósítására, a terveket a vármegyei önkormányzat készítteti el. A két új szakasz megépítésével Bordány külterületi útjai mellett végig kerékpárút halad majd.

Emellett a testület elfogadta az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát valamit pedagógiai programját. A testület döntött a nagyközség tulajdonában lévő Iveco Daily 50c15 típusú személygépkocsi értékesítéséről is, amelyet hamarosan meghirdetnek. A következő képviselő-testületi ülést március utolsó csütörtökén tartják, amelyen a témák között szerepel a rendőrség, a tűzoltóság, a mezőőri szolgálat, a gyermekétkeztetési szolgáltatást ellátó vállalkozó, valamint az egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatók tevékenységéről és a településen végzett munkájáról szóló beszámolók megvitatása.