A 2022-es rendkívüli aszály országszerte rossz termésátlagokat hozott, búzából például míg 2021-ben majdnem 6 tonnát takarítottak be egy hektárról, 2022-ben mindössze 3,5 tonnát, vagyis 30 százalékkal kevesebb kalászos termett. A tavalyi év elé így nagy várakozásokkal tekintettek a gazdák, ám vármegyénkben a tavalyi év sem hozott rekordtermést több növény esetében sem.

Messze a rekordoktól

Búzából mindössze 4,8 tonnát takarítottak be hektáronként az előzetes adatok szerint, ami a vármegyék közül a legrosszabb, és most a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból az derült ki, hogy bizony a kukoricatermés is nálunk volt a legkevesebb.

6,3 millió tonna termés

A KSH kiadványában az olvasható, hogy országosan kiemelkedő termésátlaggal több kukorica termett, mint egy évvel korábban. A számokból az is látszik, hogy a gazdálkodók reagáltak a 2022-es rendkívüli aszályra, tavaly így 6 százalékkal kisebb területen, 768 ezer hektáron termesztették a növényt.

– Tavaly a szokásosnál nagyobb mennyiségben lehullott csapadék pozitív hatásaként a termelők 6,3 millió tonna termést takarítottak be, ami 2022-höz képest 125 százalékkal növekedett, ugyanakkor a megelőző öt év átlagát nézve 7,5 százalékkal csökkent. A 8,2 tonnás termésátlag a 2022. évihez képest 140, a megelőző öt év átlagához viszonyítva 16 százalékkal nőtt – írták.

Az előzetes adatok szerint termett 6,3 millió tonna kukoricamennyiség jelentős az egy évvel korábbi 2,8 milliós terméshez képest, ám alatta van a 2019-es és 2020-as adatoknak. Ezzel együtt a tavalyi, 8,2 tonnás termésátlag az 1921 óta mért negyedik legmagasabb volt. A jobb termés egyébként a felvásárlási árak csökkenését is maga után vonta, kilogrammonként átlagosan 73 forintot kaptak a termelők, ami egy esztendő alatt jelentős, 35 százalékos csökkenést mutat.

Jelentős területi eltérések

A KSH előzetes adatai szerint a kukorica termésátlaga Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lett a legnagyobb, 9,6 tonna hektáronként. Majd következik Nógrád és Zala, egyaránt 9,4 tonnás átlaggal. Az országos átlag egyébként 8,2 tonnára jött ki, amitől messze lemaradt Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád, előbbiben 5,9, míg nálunk mindössze 5,8 tonna kukoricát takarítottak be egy hektárról. Ezzel az adattal a 19 vármegye közül az utolsó helyen állunk.

Egy másik táblázatot böngészve kiderül, hogy 2022-ben mindössze 1,9 tonna/hektár volt a kukorica termésátlaga Csongrád-Csanádban, előtte 4,3 tonna, míg 2020-ban 7,6 tonna.