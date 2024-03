Hódmezővásárhely önkormányzata még 2017-ben, Almási István polgármestersége alatt döntött úgy, hogy a Vidékfejlesztési Program segítségével forrást szerez a város külterületén található, áram nélküli tanyák villamosításához. A munkát elkezdték, 2018 tavaszán pedig, már Márki-Zay Péter polgármesterré választása után, a jelenlegi városvezetés adta be a pályázatot.

Sokan visszaléptek, nem tudtak tovább várni

Első körben az önkormányzat nem kapta meg a támogatást. A tanyatulajdonosok azt kérték, hogy ismét nyújtsa be a város a kérelmet, ami 2020-ban történt meg. Összesen 22 tanyatulajdonos várta a segítséget, többségük otthonában egyáltalán nem volt áram. A támogatást 2022. március 4-én ítélték meg Hódmezővásárhelynek, összesen 43,9 millió forint összeggel, ami 90 százalékos támogatást jelentett. Időközben 11-en visszaléptek, 7-en ugyanis az eltelt időszak alatt egyénileg oldották meg a tanyájuk villamosítását, a többiek a megemelkedett megvalósítási költségek miatt döntöttek a visszalépés mellett.

10 fő alá csökkent a projektben résztvevők száma

A város újrapontozást kért az irányító hatóságtól, amit 2023. május 9-én fogadtak el. A megítélt támogatás 23,9 millió forintra csökkent. A megvalósítási ajánlatok lejárta miatt új eljárást kellett kérni a kivitelezésre. Az új árak ismeretében további 3 tanyatulajdonos lépett vissza, közülük 1 villamosíttatta már a tanyáját, ketten pedig a magas költségek miatt nem vállalták a beruházást. Számukra az önkormányzat az önerőhöz kamatmentes kölcsönt kínált fel, de csak az egyikük vállalta ezt, a másikuk az élethelyzete megváltozására hivatkozva nem élt a felajánlással. Így a pályázatban résztvevők köre 10 fő alá csökkent, amivel gyakorlatilag elvesztette a város a pályázatot. A vásárhelyi közgyűlés a keddi rendkívüli ülésen hivatalosan is döntött a pályázattól való elállástól.

Benkő Zsolt: idén új pályázat jelenik meg

– Mivel ez a folyamat hosszú évekig húzódott, a tanyagazdák közül többen, érthető okokból, nem vártak, kiszálltak a projektből és saját maguk pályáztak. Több tulajdonosnak magam is segítettem – mondta megkeresésünkre Benkő Zsolt, külterületekért felelős önkormányzati képviselő. Hozzátette, idén új pályázat jelenik meg, amiben magánszemélyek is pályázhatnak. Amint a pályázatot kiírják, értesíti az érintetteket és szükség esetén a pályázat benyújtását is segíti.