Mártély márciusi testületi ülésén beszámoló hangzott el a 2024-es járda- és útépítési programról. A járda a főutcán már elkészült, az útépítés is hamarosan kezdődik.

Még az elődeink nyertek járdafelújításra, de nem tudták hozzátenni a szükséges önerőt. Mi azonban, amellett, hogy kigazdálkodtuk az örökségül kapott, tetemes adósságot, kigazdálkodtuk a 11 millió forintos saját forrást is. Így az elmúlt évben elkészült a térköves járdánk a faluháztól kezdődve

– mondta Ambrus István, Mártély polgármestere.

Fotó: Kovács Erika

Útépítésre még az elmúlt évben nyertek forrást a Magyar Falu programból, majdnem a kérhető maximumot, összesen 40,788 millió forintot. Ez 100 százalékos támogatás, így nem kell önerőt hozzátenniük. Ebből a pénzből az újfalui részen, a Liliom utcában aszfaltoznak le egy 335x4 méteres útszakaszt. Az új településrészen, a Rákóczi tér környékén, régi adóssága volt a településnek az útfejlesztés. Itt találhatóak az önkormányzati ingyenes telkek is, a környéken sok fiatal, kisgyermekes család is él. A kivitelezői pályázat nyertesét már kihirdették és a munkaterületet is átadták. Ezen a környéken még további 330 méteres szakasz vár szilárd burkolatra. Egy csomópont kiépítését is tervezik. Az utóbbi két elképzeléshez is pályázati forrást keresnek.