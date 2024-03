Folyadék ömlött a laptopodra? Oké, először is ne pánikolj! Másrészt jegyezd meg az ilyen slamasztikára: abszolút az idő a lényeg! A mentés trükkje az, hogy tudd, mit kell tenni, és ezt azonnali hatállyal hajtsd is végre. Minél gyorsabban használod a vészhelyzeti útmutatót, annál nagyobb az esélye, hogy meg tudod menteni a gépet. Azonnal kapcsold ki, majd a lehető leghamarabb távolítsd el a tápkábelt és az akkumulátort (abban az esetben ha hozzáférhető). Emlékszel? Az idő a lényeg. És ebben a helyzetben nincs vesztegetni valód, minden másodperc létfontosságú.

A biztonság az első – azonnal kapcsold ki!

Bízunk benne, hogy ezt nem a leöntött laptopon olvasod! Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy azonnal lépned kell! Először is győződj meg arról, hogy a kezed teljesen száraz, minden mást csak ezután csinálj. Kulcsfontosságú, hogy a nedvesség és az elektromosság ne találkozzon. Ha ez megtörténik, a folyadék tönkretehetii a belső hardvert, és súlyos sokkot okozhat.

A következőt kell tenned: azonnal húzd ki a tápkábelt és ezután távolítsd el az akkumulátort, ezután tartsd lenyomva a bekapcsológombot néhány (legalább 20) másodpercig, amíg a maradék "kóbor-áram" is eltűnik. Ne fáradj azzal, hogy nekiállsz menteni az aktuális munkádat, kapcsold le minél hamarabb, ellenkező esetben szembesülhetsz a „game over” melankóliájával. Minél hamarabb áramtalanítod az eszközt, annál nagyobb esélye van a túlélésre.

Végeztél? Jó, mert így biztonságban vagy egy lehetséges áramütéstől, de még közel sem oldottuk meg a notebook helyzetét. Távolíts el minden csatlakoztatott külső eszközt és alkatrészt – USB-ket, egeret, kábeleket, mindent. Csupaszítsd le, amennyire csak tudod, húzz ki és vegyél ki mindent, ami könnyen mozdítható, beleértve a RAM-ot, a merevlemezt vagy az SSD-t. Miután ezzel készen vagy, megtetted az első lépést. A laptop ki van kapcsolva, a terület biztonságos, áshatunk egy kicsit mélyebbre.

Fordítsd fejjel lefelé, hagyd lemerülni

Szárítsd meg a gép külsejét! Fontos, hogy száraz ruhát, törlőkendőt használj, és gondosan törölgesd le a vizet a laptop felületéről, azaz a billentyűzetről, a képernyőről, a szellőzőnyílásokról és a portokról. Puha, nedvszívó, szöszmentes anyagot vess be, lehetőleg mikroszálas törlőkendőt, de a jó öreg papírtörlő is bevált módszer lehet. Ne dörzsöld agresszíven vagy körkörösen. Nem akarjuk halmozni a problémákat, nem jönne jól most még egy karcolás is, igaz? Próbáld meg ismétlődő mozdulatokkal, dörzsölés nélkül, finoman nyomkodva felitatni a lötyit. Majd helyezz egy tiszta törölközőt egy sima felületre, és rakd rá a laptopot fejjel lefelé sátor üzemmódban. Ideális esetben a laptopot legalább 24-48 órán át is így hagyhatod. Általánosságban elmondható: minél tovább hagyod, hogy a felgyülemlett folyadék kifolyhasson, annál jobb.

Fontold meg a sűrített levegő használatát a laptop szárításához. Ez az a rész, ahol egy gyors permetezés egy doboz sűrített levegővel csodákat tehet a laptop teljes kiszárításában. Hajszárító, hősugárzó, hőpisztoly, mikrohullámú sütő, sütő használatát NEM javasoljuk mivel ezekkel könnyedén tönkretehetjük az eszközt.

A kiömlés típusa számít – víz, kávé, üdítő?

Mi van akkor, ha a víznél sokkal problémásabb dolog ömlött a laptopodra? Például egy extrán szirupos és tejszínhabos kávé, vagy egy agyoncukrozott üdítő? Nos, ez már kockázatosabb mutatvány. Tegyük fel, hogy a legkevésbé korrozív folyadékot, más néven vizet öntöttél a gépedre. A jó hír az, hogy ez nem feltétlenül okoz hatalmas problémát. Látod, a víz természetesen elpárologhat anélkül, hogy látható ragacsos fölösleget hagyna maga után, vagy maradandó kárt tenne az elektronikában.

A kérdés azonban a következő: mi a teendő, ha egy nagy adag caramel frappuccinót sikerült beleönteni a szeretett eszközbe? A kiömlött folyadék típusa lényeges: a víz a legkevésbé savas, míg a cukros és alkoholos folyadékok jóval maróbb hatásúak, így ezek sajnos gyorsan maradandó károsodást okozhatnak a belső alkatrészekben.

Minden tiszta ragacs

Ha a dolgok a legjobb forgatókönyv szerint alakultak, és csak a könnyebben elérhető helyeken lett ragacsos a szerkezet, akkor ezt a problémát könnyen orvosolhatod egy nedves ruhával vagy egy puha fogkefével. Amennyiben a helyzet komolyabb és a gép belsejébe is jutott a cukros folyadékból a gépet célszerű teljesen szétszerelni, és a belső alkatrészeket is megtisztítani, így elkerülhetők a komolyabb meghibásodások.

Az igazság amúgy általánosságban is az, hogy attól, hogy a laptopod a szárítás után működik, még nem jelenti azt, hogy biztosan nem károsodott. Lehetnek mögöttes problémák, amelyek a jövőben további bonyodalmakhoz és sok kiadott forinthoz vezethetnek, így nem árt, ha így is úgy is elviszed egy szervizbe.

Végül, de nem utolsó sorban, most, hogy laptopod be van kapcsolva, és működik is, tegyél néhány szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő több hasonló eset, hiszen a garancia az ilyen jellegű balesetekre általában nem vonatkozik.