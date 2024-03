Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Szentháromság téri orvosi rendelő külső és belső felújítására. Sikeres pályázat esetén az épület teljes hőszigetelése, padlásfödém szigetelése, meglévő tetőfedés cseréje, külső és belső nyílászárók cseréje is megvalósul. Továbbá tervezik a fűtési rendszer és elektromos hálózat, valamint a belső burkolatok korszerűsítését, illetve belső festést. A rendelő bejáratánál babakocsi tároló épül, valamint a kerekesszékkel, babakocsival érkezők részére az előírásoknak megfelelő rámpa. A mozgáskorlátozottak részére egy akadálymenetes mosdót alakítanak ki. A pályázat megvalósítása során eszközbeszerzést is terveznek az épület korszerűsítésével összhangban. A projekt mintegy 197 millió forintból valósulhat meg.