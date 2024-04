Egy hét szünet után újra drágul Magyarországon az üzemanyag ára – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből. Legutóbb március 27-én, húsvét előtt érkezett hír a benzin és a dízel árának változásáról. Az üzemanyagár-figyelő blog most arról számolt be, hogy péntektől nagykereskedelmi szinten tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A benzin esetében bruttó 4 forintos, míg a gázolajnál bruttó 7 forintos drágulás áll be literenként a hét második felében.

Miután az tapasztalható, hogy a nagykereskedelmi árváltozásokat a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak is lekövetik, így az átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak április 5-től: