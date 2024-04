Nagyot nőtt az ingatlankeresések száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, egészségesen alakul az érdeklődések száma is, ez azonban márciusban együtt járt a csok plusz és az általánosan keresett árú és kategóriájú ingatlanok kínálatának csökkenésével is. Épp azokban a kategóriákban – a kis lakásoknál és másfél szobás, felújított, jó fekvésű ingatlanoknál áll meg a tudomány, amelyeket a csok plusz vételekre vadászó fiatalok a legjobban keresnek. A fővárosi 60–90 millió forint árú és a vármegyeszékhelyeken az 50–80 millió forint között mozgó lakások lennének a cél, ezekből azonban egyelőre nincs meg a várt tartalék. A januári és februári kínálati kiürülés után egyszerűen nem kerül elég sok jó ár-érték arányú ingatlan a piacra – magyarázza az Ingatlanbazár portál.

Magasak a hirdetési árak

A kedvelt ingatlankereső szerint az is problémát jelent, hogy a tavalyi inflációs felárazás a hirdetési árakban nemhogy csökkent volna az infláció csökkenésével és a kedvezményes családi hitelkamatok egyre népszerűbbé válásával, hanem néhol 15-20 százalékos különbséget is lehet tapasztalni a hirdetési ár és a reális piaci ár között. Ez a legnagyobb érdeklődés mellett is elriaszthat vásárlókat.

Az Ingatlanbazár keresési rangsora szerint azokon a településeken és budapesti kerületekben nőhet az eladások száma, ahol a befektetési lehetőségek eleve adottak (ilyenek a fővárosi belső kerületek és például Szeged a két nagy eltervezett beruházásával), vagy ahol a tulajdonosok jobban kikérik az ingatlanirodák tanácsát, és nem árazzák az égbe az ingatlanokat csupán azért, mert mások is ezt teszik. Több ingatlaniroda is jelezte, hogy felemás dolog általános áremelkedésről beszélni, amikor a reálisan meghirdetett árakban is minimálisan 5-8 százalék alkulehetőség van. Valós (de nem magas) áremelkedés a keresettnek vélt, igen jó állapotú ingatlanoknál lehet, azoknál is a kínálat csökkenése okozza.

A csok plusz optimizmusa

Az ingatlanpiaci optimizmus töretlen, bár néhány nagyobb ingatlaniroda-hálózat is megjegyzi, hogy munkatársaik „halálra dolgozzák” magukat ebben az időszakban az érdeklődések magasba szökése miatt. A komoly érdeklődőknek meg kell mutatni az eladó lakást, ami óriási terhet jelent ilyen érdeklődési mennyiségnél. Az optimisták egyike az Otthon Centrum-hálózat, amelynek elemzése arra mutat rá, hogy a csok plusz nemcsak önmagában, hanem a vásárlók által piacra dobott, használt ingatlanok által egész évben mozgatni fogja a piacot. Vagyis a kedvezményes hiteles lakásvásárlás jó hatásai igazából csak most kezdenek beindulni, a nagyjából 1500 körüli regisztrált csok plusz vásárlás után.

Hogy mikor és milyen mértékben, az a még piacra nem dobott eladó ingatlanok megjelenésétől függ, hiszen sokan lehetnek a csok plusztól eltérő élethelyzetben, akik épp a jó ár-érték arányú, használt ingatlanokra vadásznak. Ha ezeknek a hirdetési ára tömegesen szelídebbé válik – azaz már az árban érvényesül az áralku egy része – akkor az optimista elemzők már nem tévedhetnek nagyot.

Idén Kádár-kockát is veszünk?

Nem szabad elfelejteni a falusi csok továbbgondolt változatát, annak ellenére sem, hogy a benzinárak igen magasak. A falusi optimizmust tetézheti az a kistelepülési házfelújítási program, amely még körvonalazódik ugyan, de a szigeteletlen, elavult technológiával épült Kádár-kocka házakra sok jót hozhat. A városi panelprogram és a zöldfelújítási program mintájára hamarosan a falvak típusházai számára is elérhető lehet olyan kormányzati konstrukció, amely a kis pénzű tulajdonosok számára egyszerre csökkenti a téli gázszámlát és értékesebbé teszi az ingatlant is. A Kádár-kocka házak tömeges felújítása olyan lökést adhat a piacon, amivel azok is jól járnak, akik eddig ki voltak zárva a kedvezményes hitelekből és felújítási juttatásokból.

Az Ingatlanbazár szerint már a hír is felerősítette a kereséseket a hasonló ingatlanok iránt, és nem kizárt, hogy ha megvalósul, az év második felének ingatlanvásárlási slágere lesz.