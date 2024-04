Nagy munkába fogtak Ópusztaszeren, a polgármesteri hivatal energetikai felújítása kezdődött mintegy 3 hete. A megvalósításhoz szükséges 57,54 millió forintot vissza nem térítendő támogatásként pályázaton nyerte a település, amit az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai költségvetés biztosít.

Régóta vártuk és terveztük ezt a korszerűsítést, amihez az összeget most TOP Pluszos pályázaton nyertük. Öröm, hogy jó kivitelezőt találtunk, a cég egy hét alatt körbeszigetelte az épületet, és a többi munkával is jól haladnak szakemberei

– mondta Makra József, Ópusztaszer polgármestere, azt is megemlítve: mióta, 26 éve ő vezeti a községet ezen a téren nem változott még semmi, most a fűtés is teljesen megújul, az új lapradiátorok már a helyükre kerültek. A tetőszerkezet, a tető rekonstrukciója későbbre marad.

Az sem utolsó és elhanyagolható szempont, hogy a szigetelésnek és a napelemes rendszernek köszönhetően jelentősen csökkennek majd a rezsiköltségeink

– tette hozzá.

Fotó: Fotó: Imre Péter

Nézzük tételesen, hogy a jelenlegi korszerűsítéssel mi újul, illetve újult már meg a hivatal épületén: homlokzati hőszigetelés, a födém paplanterítéses szigetelése, lábazati hőszigetelés, és kicserélik a régi fa nyílászárókat műanyagra. A projektnek része még a már említett napelemes rendszer (monokristályos elemekkel, rögzített tartószerkezettel), a kondenzációs kazán telepítése, valamint az akadálymentesítés rámpa és mozgáskorlátozott mosdó kialakításával. A munkákkal valószínűleg már júniusra végez a kivitelező

– tudtuk meg Makra Józseftől.