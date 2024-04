Elkészült a Szegedi Köztelekési Társaság tavalyi évről szóló beszámolója, amit a pénteki közgyűlésnek kell majd elfogadnia. A mérleg lényege, hogy a városi közlekedési cég 459 millió forint nyereséggel zárta 2023-at. Ezen meglepődhettek, hiszen azt írták, hogy a „2023-as év árbevétele az optimista tervhez képest is növekedést mutat. Ez betudható az árváltozásnak, az utazási szokások átalakulásának, valamint a vármegye-, illetve tramtrain kombinált zónabérletekből befolyt pénzeknek.”

Vagyis a cégnek bejött, ami a szegedieknek kevésbé: a hatalmas áremelések meghozták a hatásukat. Jelenleg az SZKT a legdrágább az országban, miközben rendszeresek a járatkimaradások, a járműveken csak elvétve van télen fűtés, nyáron pedig klíma. Tehát az árak az egekben vannak, a szolgáltatás színvonala pedig finoman szólva is silány. Arról nem is beszélve, hogy hálásak lehetnek az államnak a vármegyebérletek bevezetéséért.

A vállalat elismeri, hogy menetjegyből és a járművezetői jegyből is kevesebb vásároltak az utasok. Ezt az időalapú jegyekből befolyt pénzből kompenzálták. Az időalapú (60 perces, 24-, és 72 órás) jegyekből 50 százalékkal adtak el többet mint korábban. A 2020. végén bevezetett e-menetjegyből is egyre többet adnak el, és hasonló a helyzet a bérleteknél is. A teljes árú bérletekből tavaly 13 százalékkal adtak el többet mint egy évvel korábban.

A mérlegben kitérnek az elöregedett járműparkra is. Erről azt írták, hogy a javítási feladatok döntő többsége a rendkívül koros járműállomány miatt van, és egy gyakoribbak a meghibásodások. Ez pedig kockázatot jelent. Amit mindenki tapasztalhat, ha kimarad egy-egy járat.