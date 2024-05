A konferencián Farkas Éva Erzsébet polgármester személyes hangvételű köszöntőben méltatta az intézményt. A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, Magyar Zita mutatta be és szót kaptak az illetékes minisztériumok képviselői is. Megtudtuk, az építkezés azt követően indul, hogy lezárult a kivitelező megtalálását célzó közbeszerzési eljárás. A munka idejére a diákok részben a Pulitzer-kollégiumot, részeben egy, az önkormányzat által felajánlott, erre alkalmas ingatlant fognak használni. A beruházás egy tanéven át biztosan eltart, de lehet, hogy kettőre is szükség lesz hozzá.