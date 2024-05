Az Algyő főutcájának is tekinthető szakaszról többször írtunk, hiszen évek óta várják a helybéliek a rekonstrukcióját. Molnár Áron polgármester korábban azt is elmondta lapunknak, hogy átvennék saját kezelésbe az utat, persze csak akkor, ha előtte az állam felújítaná. Azt, hogy a Kastélykert utca megérett a felújításra, a Magyar Közút Nzrt. sem vitatta, ám a tavalyi felújítási programjukban nem szerepelt. Mivel állami forrás nem volt a rendbetételére, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy szakaszonként saját forrásból újítják meg. A település idei fejlesztési koncepciójában szerepel is az első, nagyjából egy kilométeres szakasz rekonstrukciója, és jó hír, hogy két héten belül akár a közbeszerzést is kiírhatják a munkára.

A rekonstrukció első szakasza a bekötőúttól a Téglás utcáig tart. A legutóbbi testületi ülésen több műszaki megoldást is megvitattak, végül úgy döntöttek, hogy kerékpáros nyomot alakítanak ki a szakaszon. Az előterjesztésből kiderül, hogy az utat kiszélesítik a meglévő 5,8-6-ról 7 méteresre, így nem kell majd a bicikliseket kerülgetniük az autósoknak. Ezen felül a Téglás utcai kereszteződésnél leállósávot is kialakítanak, hogy az ottani boltokhoz érkezők szabályosan tudjanak parkolni. A tervezői költségbecslés alapján bruttó 350 millió forintból megvalósítható a fejlesztés.

Molnár Áron lapunknak elmondta, céljuk, hogy csökkentsék a településen a gépjárműforgalmat, ezért kerékpáros stratégiát is készítettek. A mostani fejlesztés ehhez is kapcsolódik a kerékpáros nyom kialakításával.

A településvezető hozzátette, ha idén is a tavalyihoz hasonló bevételeket produkál Algyő, akkor jövőre a következő szakasz felújításába is belevágnának. Természetesen figyelik a pályázatokat is, hátha legalább a fejlesztés egy részét nem saját büdzséjükből kellene kigazdálkodniuk.