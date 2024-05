Helyi gazdaság 2 órája

A makói Hagymatikum repülőrajttal indult

A Hagymatikum fürdő új részlegének megnyitása az első hónap eredményei alapján fényesen igazolta az előzetes várakozásokat: jelentősen nőtt a vendégforgalom és így a bevétel is. Hogy ez tartós maradjon, az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítanak a marketingre, a romániai érdeklődőket külön is megcélozva.

Szabó Imre Szabó Imre

A Hagymatikum az új részleg megnyitása óta még sikeresebb, mint volt korábban. Fotó: a Hagymatikum Facebook-oldala

– Az előző évi hasonló időszakhoz képest áprilisban, az új részleg megnyitása utáni első teljes hónapban 50 százalékkal nőtt a Hagymatikum bevétele – mondta el Gergely Gábor, a makói gyógy- és élményfürdő megbízott divízióvezetője. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 90 helyett most 140 millió került a kasszába. Komolyan nőtt a forgalom is: 14 ezer helyett 18 ezer vendéget fogadtak. Gergely Gábor erről az idegenforgalomban érdekelt helyi vállalkozásokat tömörítő Makó és Térsége Turisztikai Egyesület közgyűlésén beszélt. Azt is megjegyezte, épp a napokban vett részt a Magyar Fürdőszövetség egri közgyűlésén, és több ismert fürdő – Gyula, Sárvár, Harkány – vezetője panaszkodott arra, hogy hasonló összevetésben 10 százalékos forgalomcsökkenést szenvedtek el. Ehhez képest a makói eredmény különösen figyelemre méltó. Annak érdekében, hogy az újdonság varázsának múltán is megmaradjon az érdeklődés, a Hagymatikum mostantól az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordít a marketingre. Különösen a romániai vendégek figyelmét igyekeznek felkelteni. Ennek érdekében több mint fél éve segíti munkájukat egy kolozsvári ügynökség, amely többek között új honlapot készített, Google- és Facebook-kampányokat indított és főként célzott, román nyelvű reklámokkal dolgozik. Érdekes adalék, hogy a szomszédos országból meghívott influencerek egyike egy a Maros-parti lombkoronasétányról készített drónvideóval 1 milliós nézettséget ért el. Alighanem ennek is köszönhető, hogy a legutóbbi hétvégén az itt megjelentek 30-40 százaléka Romániából jött át, pedig eddig ott csak elvétve fordultak meg onnan érkező vendégek. Baleset a csúszdán Az új részleg egyik újdonsága a 13 méter magas csúszdatorony 3 csúszdával, amelyek hossza 75 méter. A makói témájú közösségi oldalakon híre ment, hogy itt nemrégiben baleset történt. Gergely Gábor a történtekkel kapcsolatban azt mondta, kivizsgálják az esetet, annyit azonban már tudni lehet, hogy 27 esztendős hölgy nem az előírásoknak megfelelően használta a csúszdát: olyan helyen ült fel, ahol nem szabad, emiatt az egyensúlya megbillent és elesett. Ezt ő maga is elismerte. Szerencsére komolyabb sérülést nem szenvedett el, jól van. Gergely Gábor hozzátette, 3 ezer csúszás után történt ez az első incidens.

