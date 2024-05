A háromnapos hosszú hétvégén a május 19-i pünkösdvasárnap és a május 20-i pünkösdhétfő is ünnepnap, munkaszüneti nap, így a boltok nem lesznek nyitva. A szombat viszont sima szabadnap, ezért május 18-án, szombaton a szokásos szombati nyitva tartás lesz érvényben, május 19–20-án zárt ajtók várhatják a legtöbb helyen a vásárlókat, május 21-én, kedden pedig visszaáll a szokásos rend. Zárva lesznek a multik, a Tesco, a Spar és az Aldi, de a Mars téri piacra is hiába megyünk, pünkösd két napján a Mars téri piac is zárva tart. Arra lehet számítani, hogy a kétnapos boltzár előtt szombaton rengetegen lehetnek az üzletekben, érdemes lehet nem az utolsó pillanatra hagyni a bevásárlást. Nyitva lesznek viszont a a non-stop nyitva tartó éjjel-nappali üzletek, azok a kisboltok, trafikok, ahol a tulaj áll be a pult mögé, és nem zárnak be a benzinkutak, a benzinkutakon működő boltok sem az ünnepnapokon.