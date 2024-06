A kiskundorozsmai bölcsőde jelenleg 48 férőhelyes és 4 csoportszobás. Az elmúlt években a bölcsőde folyamatosan telt házzal működött, a tavalyi beiratkozási időszakban sokkal többen jelentkeztek, mint amennyi kisgyereket tudott fogadni az intézmény. Ez a helyzet most, ha kicsit is, de javul. A szeged közgyűlés pénteken tárgyal egy előterjesztést a bővítésről. Ebben az szerepel, hogy a bölcsőde Tas utcai épületében nem lehet újabb csoportszobákat kialakítani, így csak a jelenlegi szobákat lehet bővíteni, vagyis több gyereket elhelyezni bennük. Összesen négy helyről van szó, így ennyi gyermekkel járhatnak szeptemberből a bölcsődébe. Ez azt jelent, hogy 48 helyett 52 kicsit fogadhatnak.

Néggyel több kisgyerek járhat az otthonához közeli bölcsődébe. Fotó: Karnok Csaba

Azért nem lehet több gyereket beíratni az intézménybe, mert a bölcsődei férőhelyekre szigorú szabályok vonatkoznak. Egy rendelet szerint egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét. Ebben az esetben a bölcsődei csoport tizennégy fős is lehet. Ugyanez a rendelet előírja, hogy a bölcsődei csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterületének gyermekenként legalább három négyzetméternek kell lennie.

Ruzsa Roland, Dorozsma önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, hogy a bölcsőde bővítése kardinális kérdés, őt is sok szülő kereste emiatt.

– Tudom, hogy a mostani nem lesz nagy bővítés, de így így is négy család munkába járását tudjuk könnyíteni – fogalmazott a képviselő.

Az újraválasztott önkormányzati képviselő azt is elmondta, hogy amit tudott, megtett a bölcsődéért. A gyerekek új játékokat kaptak, a teraszra is árnyékoló került, és adott pénzt a csoportszobák árnyékolásának korszerűsítésére is.