A balástyai óvoda már nem tudta teljesíteni a kialakítása óta megváltozott igényeket és követelményszintet, ezért vált szükségessé a gyermekek létszámának gyarapodásával az alapterület növelése. Ennek megvalósításában segített a TOP Pluszban nyert 83,1 millió forintos, százszázalékos intenzitású támogatás – tudtuk meg Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzsertől, hozzátette: ebbe a tételbe tartozott a bölcsőde fejlesztése is.

A balástyai Csudavilág oviban kialakított új csoportszoba, a gyerekek jól érzik magukat benne. Fotó: balástyai önkormányzat

Mint arról a munkák során már többször beszámoltunk, a gyerekek földszinti elhelyezésére negyedik foglalkoztatóterem létesült a vezetői iroda, az orvosi elkülönítő és az egyéni fejlesztő helyiség megszüntetésével, valamint a zsibongó-közlekedő szélességének csökkentésével. Az új csoportszobához öltöző, mosdó és raktár is készült, míg a földszinten megszüntetett három helyiség a padlástérben kapott helyet, amit segített az épület korábbi átalakításakor kiépített lépcső. Az is fontos, hogy hűtő-fűtő klíma telepítésével elkerülhették a meglévő fűtési rendszer megbontását. A fejlesztéssel érintett hasznos alapterület 286 négyzetméter volt. Az óvoda átalakítása alkalmat adott arra, hogy udvarán új játékokat helyezzenek el és megtörtént az öntözőrendszer kiépítése is – sorolta a szakember.

– A bölcsődére is igaz, amit az előbb már az óvodáról elmondtunk: nem tudta teljesíteni a kialakítása óta megváltozott körülményeket és szükségleteket, ezért az épületen belül diétás konyhát építettünk ki a már említett pályázati támogatásból. Az épületgépészeti átalakítást és a padlóburkolat cseréjét is érintette a beruházás, továbbá az udvaron itt is elhelyeztünk új játékelemeket és öntözőrendszert telepítettünk – közölte lapunkkal Péterné Bárkányi Tímea.

A tavaly nyáron megkezdett beruházás munkáit a közbeszerzés nyertese, a budapesti székhelyű GÉPÉPVILL Kft. végezte el.