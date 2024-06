Befejeződött a pályázati forrásból megvalósuló belterületi útfelújítás Bordányban. A Benke Gedeon, a Dudás és a Rákóczi utca egy-egy szakaszát érintette a munka. Azokat az útszakaszokat újították fel, ahol a csatornázáskor a nyomvonal az úttestbe került és emiatt vágni kellett a burkolatot. A beruházás tervezésekor azt is figyelembe vették, hogy ezek a legforgalmasabb javítást igénylő mellékutak is, a legtöbben itt közlekednek az óvoda, iskola irányába. Az útpadka megerősítését és rendezését, majd a csatornafedelek beállítását követően került új aszfaltréteg az úttestre. Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy folytatni szeretnék a felújításokat, pályázattól függően újulhat meg egy-egy szakasz a jövőben is. Ez azért fontos, mert így a lakosoknak nem kell hozzájárulni a felújítások költségeihez. Amíg nem találnak forrást a teljeskörű javításra, önerős beruházásként kátyúzásokkal próbálják az utak állapotát szinten tartani. A munka hamarosan megkezdődik.