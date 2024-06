A szentesi metALCOM tájékoztatása szerint május 28-án Szabó Zoltán Ferenc polgármester Facebook-on közzétett, más felületeken is megosztott bejegyzését követően olyan hírek terjedtek el a városban, hogy gyermekek betegedtek meg a cég által szétosztott csokoládé fogyasztása során. Ezt a nézetet a fentebb idézett bejegyzés alatt hozzászólás is erősítette. A metALCOM Zrt. ezúton tájékoztatja a közvéleményt és Szentes minden polgárát, hogy a hozzá eljuttatott információk szerint az adott iskolai osztályban lepkehimlő-járvány alakult ki, amelynek semmi köze nincs a csokoládék feltételezett elfogyasztásához. Mindazonáltal Szabó Zoltán Ferenc bejegyzése, és különösen az arra érkezett hozzászólások közül néhány az előzetes jogi megállapítások szerint egyrészt kimerítik a hitelrontás, másrészt a közveszéllyel való fenyegetés alapos gyanúját. A metALCOM Zrt. nem megy el szó nélkül emellett és feljelentést tesz, valamint polgári peres eljárást is kezdeményez, a hatóságok bevonásával tisztázva az ügyet.