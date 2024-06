Nagyon örülök, hogy végre megcsinálták, legalább nem kell kerülnöm, ha kényelmesen, biztonságosan akarok biciklizni – mondta szerdán kora délután egy idősebb férfi, akivel azon az úton találkoztunk, ami a Nagyér csatorna mellett visz a helyi kórházig. Onnan meg tovább lehet menni a belváros felé. Az aszfalton még csillogott a frissen esett eső. Szilárd burkolat nélkül ilyen időben

– magunk is tapasztaltuk korábban – bizony nem volt könnyű a közlekedés.

Fotó: Szabó Imre

A Kórház utcai szervizút nagyjából 2-300 méter hosszú. Az elmúlt bő 10 esztendőben csak útalap volt rajta. Információink szerint a mentők, illetve a kórház is többször kérte az aszfaltozást arra hivatkozva, hogy így akár 3-4 perccel hamarabb be tudnák vinni az érintett városrészből a betegeket, sérülteket. A városháza műszaki csoportjának vezetőjétől, Zsámboki Zsolttól úgy tudni, tavasszal végezték el a szükséges ellenőrző-vizsgálatokat, majd egy 5 centis kopóréteg került az alapra. Ez 16 millióba került, a költségeket saját forrásból teremtette elő az önkormányzat. Az új utat egyébként csak személyautóval lehet használni – mint a helyszínen láttuk, a 3,5 tonnás súlykorlátozásra tábla is figyelmeztet.

Fotó: Archív fotó / Szabó Imre

A környék lakóinak persze van az útnál egy nagyobb, ráadásul régi problémája is, mégpedig az, hogy a Nagyér nincs lefedve – emiatt nyaranta olykor nagyon kellemetlen a szag. A körzet önkormányzati képviselője, Gáspár Sándor most úgy tájékoztatott, a csatorna rehabilitációs tervét már elfogadták. Várható, hogy hamarosan a majdani záportározóé is megkapja az engedélyt, és ha ez megtörténik, akár már az e havi képviselő-testületi ülésen napirendre kerülhet, a megvalósításhoz milyen pályázati forrásra lesz szükség.