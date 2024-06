Egyre inkább igazolja a várakozásokat a makói Hagymatikum fürdő bővítése. Nemrégiben megírtuk, az előző évi hasonló időszakhoz képest már áprilisban, az az új részleg megnyitása utáni első teljes hónapban 50 százalékkal nőtt a bevétel. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 90 helyett ezúttal 140 millió került a kasszába.

A létesítmény működését irányító Gergely Gábor akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyancsak komolyan nőtt forgalom is: 14 ezer helyett 18 ezer vendéget fogadtak. A kedvező tendencia azóta folytatódott, hiszen az első másfél hónap 30-40 százalékos forgalomnövekedése után májusban már dupla annyi vendégük volt, mint az előző év azonos hónapjában. A mostani eredményről azt is megjegyezte: a nagy érdeklődés most már nem korlátozódik a hétvégére, munkanapokon is szép számmal érkeznek érdeklődők. Azt is megtudtuk, a hazai turisták is egyre inkább felfedezik a Maros-parti várost. Ezt látszik igazolni, hogy eddig külföldiek, elsősorban romániaiak tették ki a vendégek nagyobb hányadát, most viszont nagyjából fele-fele az arány.

A 12 esztendős makói gyógy- és élményfürdő új épületegyüttesét március 24-én Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel; a létesítményre 12 milliárdot költöttek. A Hagymatikum első embere a kedvező időjárásban bízva jó nyári szezonban és további növekedésben reménykedik. Ezt alighanem elősegíti, hogy kezdődik a nyári szünet az iskolákban.