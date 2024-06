Mint megtudtuk, nem csak a trianoni emlékmű – erről időközben a városházán kiderült, konkrétan másfél milliós – és annak acélvázas, tölgyfa borítású talapzata készült el mostanra, hanem minden egyéb is, amiről szó volt. A tervek között szerepelt például a növényzet egy részének felújítása. Mint meggyőződtünk róla, a tér két oldalán valóban kicserélték a sövényt új, gyorsan növő, a mostani klímát jobban viselő fajtájúra. A növényekhez öntözőrendszer is készült; mint láttuk, nem csak az új cserjesorhoz, de a másik két oldalon megmaradt régihez is.

Egyéb kertészeti munkákat is végeztek – igaz, ezek többsége a turulszoborhoz és annak közvetlen környezetéhez köthető. Így például a dombra gyepszőnyeget telepítettek, körülötte pedig virágágyásokat alakítottak ki. Ezen kívül épült 40 méternyi új térköves járda, valamit szereltek fel új világítótesteket és biztonsági kamerákat. A legnagyobb meglepetés azonban az új mellékhelyiségnél ért bennünket. Egyébként tegnap még a régi toi toi vécék is ott voltak a közelében; úgy láttuk, épp akkor takarították azokat.

Az új illemhely nem szembetűnő helyen, bokrok mögött rejtőzik – igaz, külön járdaszakasz vezet hozzá és ennek elején tábla hívja fel rá a figyelmet. Az elegáns fakerítés mögött egy európai igényeknek megfelelő kiszolgálóegységet talál az ember. A tágas helyen lévő vécékagylót mozgáskorlátozottak is használhatják, a másik, kisebb helyiségben pedig 4 piszoár található. Van hideg-meleg víz, a mosdókagylóknál kézszárító. A létesítmény fűthető is. Mint az oldalán lévő felirat is tanúsítja, Ausztriában készült. Az is nyilvánvaló, hogy működésbe helyezéséhez be kellett vezetni az áramot, a vizet és a szennyvíz elvezetését is meg kellett oldani. Ingyenes, a kihelyezett tábla tanúsága szerint április 1-től szeptember 30-ig reggel 8-tól este 8-ig, az év többi részében reggel 8-tól délután 5-ig vehető igénybe. És mint ugyancsak a városházán megtudtuk: mindez együtt 4,1 millió forintba került.