A makói Tömörkény utca ugyan nem különösebben hosszú, ráadásul egyirányú is, ennek ellenére fontos szerepe van a belváros közlekedésében. Aki például a sétálóutcán lévő nagy postára tart, általában efelől közelíti azt meg és itt próbál helyet találni az autójának az ügyintézés idejére. De az innen nyíló sétányon található egy nagy diáklétszámú iskola, néhány üzlet és a Hagymaház is. A parkolást az sem könnyíti meg, hogy egy paneltömbökből álló lakótelep mellett van, így a lakók és a hozzájuk érkezők is gyakran itt állnak meg.

A napokban itt indul egy olyan beruházás, ami a parkolók kulturáltabbá tételét, egyúttal a helyek bővítését is célozza. Czirbus Gábortól, az érintett körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, az itteni, gyeprácsos parkolókat rendbe hozzák, az eltört rácsos téglákat kicserélik és megújítják a növényzetet, még a kipusztult fák helyére is ültetnek új csemetéket. Ami miatt több autónak lesz hely, az az, hogy eddig nagyrészt az út vonalával párhuzamosan lehetett megállni, most viszont ahol csak lehetséges, halszálkás parkolási rendet alakítanak ki. A Posta utca és a Nagyér sétány között eredetileg is ezt tervezték, a további szakaszon viszont nem, ezért itt hamarosan átdolgozzák a terveket. A beruházás költségvetése ettől függ majd.

Fotó: Szabó Imre

– Reményeink szerint legalább 20-30 autónak sikerül helyet teremtenünk – mondta Czirbus.

A beruházás a napokban indul, méghozzá a Posta utca és a Nagyér sétány közti szakaszon – a továbbiak ennek befejezését követően kerülnek sorra. A kivitelező az algyői Délút Kft. lesz, az átadás még a tanévkezdés előtt várható. Tavaly egyébként ugyanitt, a Hunyadi utcai hőközpont szomszédságában létesítettek új parkolókat, idén pedig az új részleg átadásának időpontjára a Hagymatikum környékén, összesen nagyjából százat.