A HungaroMet felmérése szerint a kevés csapadék és az extrém meleg miatt az aszály egyre növekszik Magyarországon. A legsúlyosabb helyzet jelenleg a Duna-Tisza közén alakult ki, főként a Szentes-Orosháza-Hódmezővásárhely térséget érinti, amit a gazdálkodók is megerősítettek.

Aszály van, furulyázik a kukorica, idén sem lesz rekord termés. Fotó: Török János

Még a kukoricamoly is pusztít

– Míg a szomszédos Orosházát szinte szó szerint elvitte szerdán a víz, addig nálunk Árpádhalmon, 12 kilométerrel errébb, összesen 7 milliméter csapadék hullott – tudtuk meg Vágó Miklóstól, a 4 V Kft. ügyvezetőjétől. Szerinte az utolsó pillanatban kapta a kukorica a néhány milliméteres esőt, amitől a mezőgazdász azt reméli, kicsit észhez tér a növény.

– Ha pár nap múlva is kapunk legalább ugyanennyi vizet, akkor talán túléli az aszályt a kukorica, ha nem, akkor nagy baj lesz. A csövek nagyon picik, nem tudtak fejlődni, mert nem kaptak nedvességet. A napraforgó egy kicsit könnyebben viseli a szárazságot és a nagy meleget is, de az is szenved. Sajnos más baj is van. A kukoricát és a napraforgót is megtámadta a kukoricamoly hernyója, ami miatt permeteznünk kellett – említette meg Vágó Miklós. Az árpádhalmi cégvezető a közel 20 hektáros lucernásuk állapotára is panaszkodott. Ilyenkorra már négy kaszáláson szoktak túl lenni, de idén csak kétszer vágták le a takarmánynövényt, aminek alig volt szára.

Árpádhalom és Nagymágocs felett „bevarrták” az eget?

– Már azt mondják a helyiek, hogy felettünk bevarrták az eget, mert évek óta alig kapunk esőt. A faluban már szinte kiégett a fű is. Minden növény szenved – mondta a kft. vezetője, aki Árpádhalom polgármestere is.

Óriási különbség van a térség csapadékellátásában. Úgy látszik, a lokális esők ideje jött el.

– Meggyőződésem, hogy a Szentes-Orosháza-Hódmezővásárhely háromszögben az átlagnál is sokkal kevesebb csapadék hullott. A szerdai 4-6 milliméteres esővel együtt körülbelül 106 milliméter csapadéknál tartunk idén, ami nagyon kevés – mondta Horváth Gyula, a Nagymágocsi Farmer Kft. ügyvezetője, aki kollégáival éppen a kukoricát szemlézte, melyik táblát nem éri meg megtartani. Amelyiktől 3-4 tonna/hektár termés várható, azt megtartják, ami ennél kevesebbel kecsegtet, azt lesilózzák.