– Karrierem kezdete óta végzek gyermekműtéteket, éppen ezért kiemelt érzékenységgel viseltetek a gyermek szakellátás ügye iránt. A Szegedi Tudományegyetemen a gyermeksebészet bizonyos területein ráadásul világelsők vagyunk – jegyezte meg Rovó László fül-orr-gégész professzor.

A kormány a szegedi gyermekklinika ügye mellé állt

Fendler Judit kancellár elmondta, a következő lépésként jelezték forrásigényüket a kormánynak a gyermekklinika műtőinek mai igényeknek megfelelő felújítására, ugyanis az egyetem oktatási és egészségügyi területének finanszírozása más-más forrásból történik.

Kérelmük Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter közbenjárásának köszönhető pozitív elbírálásáról a napokban jelent meg a kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A kormány 1,3 milliárd forint támogatásban részesítette az intézményt, amelynek köszönhetően a tervek szerint egy év alatt teljesen korszerűsíteni tudják a két gyermeksebészeti műtőt, az őrző- és az ahhoz tartozó kiszolgálóhelyiségeket.

A legmagasabb szintű ellátást biztosítják

Rovó László lapunknak elmondta, így már a legkorszerűbb gyermeksebészeti ellátást tudják majd biztosítani. A két új műtőt teljes légszűrő rendszerrel alakítják ki, a pályázat keretében már beszerzett legkorszerűbb eszközparkkal.

– A műtőkben a legmagasabb szintű beavatkozások végezhetők el, akár szív-, gerinc- vagy koponyatrauma műtétek is. A szakértelem a Szegedi Tudományegyetemen ezekhez a komoly beavatkozásokhoz adott, a felújítás révén pedig már az infrastrukturális feltételek is rendelkezésre állnak majd. Addig is logisztikailag nehezebb dolgunk van, de az ellátás biztosított, a betegbiztonsági szempontok pedig ahogy eddig, úgy az átmeneti helyszínen is elsődlegesek számunkra – zárta a beszélgetést a rektor.