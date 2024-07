A Naturtex Kft.-nél már évekkel ezelőtt megtörtént a generációváltás, éppen ezért Gellért Ákos, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke saját tapasztalatokon keresztül is segítségére tud lenni vállalkozótársainak a folyamatban. De az Ipari Tagozat elnökeként, a tagozat tagjaival is folyamatosan azon dolgoznak, hogy fejlődni, gyarapodni tudjanak a vállalkozások Csongrád-Csanádban. Mindemellett pedig arra ösztönzik a vállalkozókat, hogy helyezzenek nagy hangsúlyt az online térben való jelenlétre, valamint a fenntarthatóságra is, ahogyan teszi azt a kamara is a működése során.