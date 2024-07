A szegedi fenntartású intézményeknek és városi cégeknek is szükségük van földgázra, amit a város közbeszerzési eljáráson szokott beszerezni. Így van ez idén is, ugyanis Szeged önkormányzata kiírta a gyorsított földgázbeszerzési eljárást az idén októbertől jövő októberig tartó időszakra. A szerződés egy fix áras konstrukcióról szól.

Földgáz kell egész évre

A gyorsított eljárásra azért van szükség, mert ha október 1-ig nem kötik meg a szerződést, akkor már nem lehetne egész évre szerződni. Ez pedig azt jelentené, hogy a rövidebb időszak felhajtaná az árat, a rendszerhasználati díjak drágábbak lennének mint egy hosszabb konstrukciónál. Az időzítésnek különösen fontos szerepe van jelen beszerzésben, hiszen a földgáz energiatőzsdei termék.

A kiírásban azzal is indokolják a gyorsított eljárást, hogy számolni kell a jelenlegi, gyorsan változó energiapiaci helyzet miatt azzal, hogy eredménytelen lesz az eljárás, és meg kell ismételni.

Villannyal is foglalkoznak

Szegeden egyébként az MVM szolgáltatja a gázt, de a villamos energiával is foglalkoznak. A cég rendszeresen fejleszt is. Legutóbb tavaly avattak fel egy új alállomást Fehértón. Ennek az alállomásnak a két transzformátora jelentősen javítja a déli országrész és Szeged ellátásbiztonságát. Ellátja árammal például az ELI lézeres kutatóközpont mellett épülő új tudományos létesítményt, a Science Parkot is.

A Szeged-Fehértó alállomás támogatja a megújuló energia hasznosítását is: a későbbiekben esetlegesen megépülő napelemes kiserőművek számára lehetővé teszi a megtermelt energia betáplálását a közcélú villamos hálózatba.