Hogy lehet mégis 16677 adózó?

Mindezek ismeretében, hogy lehet, hogy Hódmezővásárhelyen 16677 magánszemély 23512 adótárgy után 75 millió 10 ezer 349 forint ingatlanadót, mikor a 101 négyzetméter feletti magáningatlanokra is eltörölték az ingatlanadót? Erről Kurucz Rolandot, a vásárhelyi önkormányzat közigazgatási irodavezetőjét kérdeztük.

– Valóban 16677 magánszemély szerepel a számokban. Ennek jogszabályi okai vannak. Adózónak minősül ugyanis az is, aki adómentes. Adózóként őket is nyilvántartjuk, de az adófizetési kötelezettségük 0 forint – adta meg a választ Kurucz Roland. A közigazgatási iroda vezetője arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen körülbelül ezren fizetnek építményadót, több mint egyharmaduk társas vállalkozás, a többiek pedig magánszemélyek, akik például cégeknek adják bérbe az ingatlanjaikat, ez esetben az ingatlan már vállalkozási célú ingatlannak minősül. Előfordul, hogy a cég tulajdonosa magánszemélyként adja bérbe a vállalkozásának az ingatlanját – magyarázta az önkormányzat munkatársa.