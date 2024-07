– Jó ütemben haladnak a járdaépítési munkálatok a Géza utcában – számolt be közösségi oldalán Algyő nagyközség. Az önkormányzat munkatársai még arra is figyeltek a kivitelezés közben, hogy ne kelljen kivágni egy gyönyörű fát, hanem megkerülték az új járdával. Így a fa is megmaradt és a járda is megszépülve várja a használóit.