Egyesek úgy képzelték, hogy a BYD Szegedre érkezése egyből felforgatja az ingatlanpiacot, jelentős drágulást és építési boomot hoz magával, ám ez egyelőre még várat magára, ha egyáltalán bekövetkezik. Év elején lapunknak nyilatkozva Berkes Krisztina ingatlanszakértő is arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyár megépülésének mindenképpen lesz pozitív hatása, csak nem azonnal.

ILUSZTRÁCIÓ: Török János

Országos visszaesés a lakásépítések számában

A Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) a fővárost és a 19 vármegyét vizsgáló kiadványából kiderül, hogy az idei I. negyedév csökkenést hozott a hazai lakásépítések tekintetében országos szinten, és Csongrád-Csanádban egyaránt. Mindössze hét vármegyében mutattak ki emelkedést.

– Március végéig az egy évvel korábbinál 23 százalékkal kevesebb, 2779 lakást vettek használatba hazánkban. Negyedéves szinten legutóbb 2017 I. negyedévében volt ennél alacsonyabb szinten a lakásépítések száma az országban – mutatott rá a KSH. Vármegyénk még az országos visszaesésnél is jelentősebb mértékűt könyvelhetett el 47 százalékkal, ami azt jelenti, hogy mindössze 83 új lakást adtak át.

Háttérben a drágulás és a kamatterhek

Tavaly már negyedévről negyedévre csökkenő tendenciát figyelt meg a KSH. Elemzésükben rámutattak, hogy az építési engedélyek iránti érdeklődés csökkenésében a lakásépítés jelentős drágulásának és a lakáshitelek megemelkedett kamatterheinek volt a legnagyobb szerepe. Az építési kedv tekintetében a fővároson kívül a községekben is csökkenést figyeltek meg, a városokban azonban több engedélyt adtak ki idén március végéig, mint egy évvel korábban. Úgy értékeltek, hogy Csongrád-Csanádban a csökkenést döntően a vármegyeszékhelyen visszaeső lakásépítések okozták. Nálunk egyébként is hullámzó a lakásépítési kedv, két éve a lakóparképítések pörgették a piacot, volt, amikor országos szinten a képzeletbeli dobogó második helyén álltunk, ezzel szemben most a 9-iken a húszas listában.

Kevesebb vállalkozás volt az építtetők között

Vármegyénkben az új lakások több mint fele Szegeden, harmada községekben, fennmaradó része a többi városban épült a KSH adatai szerint. Megfigyelhető az is, hogy ezek 61 százalékát természetes személyek, fennmaradó részét vállalkozások építtették, nagyobb mértékű visszaesés utóbbiaknál volt. Vagyis, ha valaki azt hitte, hogy társasházépítési lázban ég majd Szeged a BYD-gyár miatt, az téved.