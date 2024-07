Szegedi hírek 53 perce

Lassan kikopnak a boltokból a nem visszaváltható palackok

Július elsejétől már nem hozhatóak forgalomba italos üvegek, PET-palackok és alumínium dobozok visszaváltási díjas logó nélkül. A boltok üdítős pultjain látszik is ez, mert néhol több termék is hiányzott, legalábbis amikor szerdán szétnéztük három szegedi üzletben is. Azt mondták, pánikra nincs ok, minden rövidesen megint kapható lesz.

Fotó: Bencsik Adam

Akik 40 évesnél öregebbek, biztosan emlékeznek rá, hogy régebben csak betétdíjas italokat forgalmaztak a boltok. Egy sörösüveg pont két forintot ért egy időben, és ennek a cikknek a szerzője igen boldog volt, amikor a nagyszüleinél nyaralt, mert – ha visszavitte a sarki boltba az üvegeket – a visszakapott pénzt csokira költötte. A vállalkozószellemű gyerekek most újra megismerhetik ezt az érzést. Azt valószínűleg már mindenki tudja, hogy 2024. január elsejétől szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, amelynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú és 0,1-től 3 literig terjedő űrtartalmú, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül. Az új rendszerben a vásárló a visszaváltási díjas termék után 50 vagy 70 forint visszaváltási díjat fizet a vásárláskor, amelyet azonban visszakap, ha az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra visszavisz. Mivel július 1-től a kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó italok már csak a MOHU, vagyis a MOL hulladékkezelő cége által lefolytatott regisztráció után hozhatók forgalomba, megnéztük, hogy mi a helyzet az üzletekben. Szerdán két nagyobb szegedi üzletben, és egy kisebben is szétnéztük. A tapasztalatok vegyesek. A kisboltban már szinte csak olyan palackos italok voltak, amelyeken fel volt tüntetve a betétdíj. A nagyobb üzletekben más más volt a helyzet. Foghíjasak voltak az üdítős polcok, és még viszonylag sok olyan palackot találtunk, amelyen nem volt betétdíj. Vásároltunk is, hogy lássuk, miként néz ki a folyamat, és a pénztárgép automatikusan hozzáadta az 50 forintot minden egyes flakonhoz, fémdobozhoz. Érdekes, hogy a kétliteres PET-palackos üdítő és a kétdecis egyaránt 50-50 forintot ér. Hetven forintot az úgynevezett többutas, vagyis újratölthető palackokért lehet kapni. A készletről az üzlet egyik dolgozója azt mondta, hogy fokozatosan cserélik le. Úgy tippelt, hogy a jövő hét közepére már csak visszaválthatós palackjaik lesznek. A nagyobb üzletekben már mindenhol felállították a visszaváltó automatákat, amelyek jelenleg rendesen működnek is. Visszaváltó automatákat a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben kell telepíteni, de a MOHU térképe alapján már szinte a vármegye összes településén van ilyen. A térképen cikkünk írásakor még az látszódott, hogy Kövegyen, Öttömösön, Forráskúton, Óföldeákon és Klárafalván nem lehet egyelőre visszaváltani a palackokat.

Fontos még tudni, hogy a vásárló háromféle módon kaphatja vissza a pénzt, miután bedobta az automatába a csomagolást. Egyrészt az üzletben levásárolható utalványként, másrészt felajánlhatja azt jótékonysági célra vagy rögtön átutalhatja azt a saját bankszámlájára. Ez utóbbihoz mindenképpen le kell tölteni a MOHU mobilapplikációját a telefonra. Az alkalmazás egyéb hasznos funkciót is kínál, egyebek között megtekinthetőek a legközelebbi REpont automaták, a térképen található pontokra kattintva ellenőrizhető az üzletek nyitvatartási ideje is.

