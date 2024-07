2017-ben az Ausztriában az akkor forgalmazott Fanta gyümölcslétartalma 3 százalékkal volt alacsonyabb az akkori 6 százalékos gyümölcslétartalmú magyarországi Fantának. Ez a 6 százalék azóta 5 százalékra csökkent, ami kevesebb mint a fele az olaszországi 12 százalékos gyümölcslétartalmának. A Nébih azt is elárulta, hogy az osztrák változatban cukor, a magyarországiban pedig fruktóz-glükóz szörp szerepel édesítőanyagként. A Nébih azt is közölte, az eltérés a gyártó közlése alapján objektív okokkal alátámasztható és jogszerű is.

Képalá: Lázár János: „Fideszes politikus vagyok, szerintem az a jó, ha mindenben több narancs van, nem kevesebb.”